شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الملا يتفقد إنشاءات مقر وزارة البترول الجديد في العاصمة الإدارية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار استعدادات الحكومة للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، أجرى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، جولة تفقدية بمقر الوزارة الجديد في العاصمة لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية ومعدلات التنفيذ، إيذاناً لانتقال ديوان عام الوزارة للمبنى الجديد خلال الفترة المقبلة.

وخلال الجولة استمع الملا لشرح حول الأعمال المنفذة ومكونات المبنى الذى يقع ضمن المجمع الوزاري رقم ( 2 ) ويضم وزارات البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة والإنتاج الحربى، حيث استمع إلى شرح من اللواء وائل كمال مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حول موقف تقدم أعمال الإنشاءات بالمجمع حيث جارى العمل على تنسيق الموقع والتشجير، وتم الانتهاء من أعمال الواجهات الخارجية بنسبة 99% .

ووجه الوزير الشكر للقائمين على أعمال التنفيذ بالحى الحكومى في العاصمة الإدارية الجديدة وكافة العاملين بالمشروع على مراعاتهم لمعايير بيئة العمل الآمنة واتباع أعلى مواصفات الجودة في التنفيذ والالتزام بالجدول الزمنى رغم تحديات الفترة الماضية وأثنى على التزامهم الكامل بالإجراءات الاحترازية.