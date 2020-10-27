- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الملا يتفقد إنشاءات مقر وزارة البترول الجديد في العاصمة الإدارية.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار استعدادات الحكومة للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، أجرى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، جولة تفقدية بمقر الوزارة الجديد في العاصمة لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية ومعدلات التنفيذ، إيذاناً لانتقال ديوان عام الوزارة للمبنى الجديد خلال الفترة المقبلة.
وخلال الجولة استمع الملا لشرح حول الأعمال المنفذة ومكونات المبنى الذى يقع ضمن المجمع الوزاري رقم ( 2 ) ويضم وزارات البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة والإنتاج الحربى، حيث استمع إلى شرح من اللواء وائل كمال مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حول موقف تقدم أعمال الإنشاءات بالمجمع حيث جارى العمل على تنسيق الموقع والتشجير، وتم الانتهاء من أعمال الواجهات الخارجية بنسبة 99% .
ووجه الوزير الشكر للقائمين على أعمال التنفيذ بالحى الحكومى في العاصمة الإدارية الجديدة وكافة العاملين بالمشروع على مراعاتهم لمعايير بيئة العمل الآمنة واتباع أعلى مواصفات الجودة في التنفيذ والالتزام بالجدول الزمنى رغم تحديات الفترة الماضية وأثنى على التزامهم الكامل بالإجراءات الاحترازية.
وزير البترول خلال تفقد المقر الجديد للوزارة بالعاصمة الإدارية
وزارة البترول والثروة المعدنية بالعاصمة الإدارية الجديدة
مقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية الجديد
وزير البترول خلال جولته بالعاصمة الإدارية الجديدة
وزير البترول بالعاصمة الإدارية الجديدة
وزارة البترول والثروة المعدنية بالعاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية الجديدة وجولة وزير البترول
كانت هذه تفاصيل خبر طارق الملا يتفقد إنشاءات مقر وزارة البترول الجديد في العاصمة الإدارية.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.