شكرا لقرائتكم خبر عن "قطاع الأعمال": 4 شركات تفوز بمزاد على 1884 قنطار قطن في البحيرة والشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فازت 4 شركات من القطاع الخاص في أحدث مزادات القطن بالشرقية والبحيرة، وذلك في في إطار المتابعة الدورية من قبل وزارة قطاع الأعمال العام لمستجدات العمل بمنظومة تجارة القطن الجديدة، والمطبقة في 4 محافظات للموسم الحالي‪2020-2021 ،

وبحسب بيان الوزارة تمت ترسية المزاد على 4 شركات، قطاع خاص، حيث بلغت كميات القطن المباعة في المزاد نحو 1884 قنطار بمتوسط سعر حوالي 2150 جنيه للقنطار، وذلك بخلاف قيمة فروق الرتب ومعدل التصافي.

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وكانت مراكز التجميع في البحيرة قد فتحت أبوابها لاستلام الأقطان من المزارعين، وعددها 19 مركزا موزعة على المراكز الإدراية بالمحافظة كالتالي: كفر الدوار (العكريشة - الاتربي - سيدي غازي - الجلاء "الدشودي") ، أبو حمص (قرية برسيق - طلمبات بوسيف - النخلة البحرية - كوم القناطر - بطورس - أبو هواش)، حوش عيسى (الكوم الأخضر)، أبو المطامير (هيئة التدريس-الطويل)، أدكو (ديبونو)، دمنهور (الصفاصيف)، شبراخيت /الرحمانية (محلة بشر)، المحمودية (أبو دمين - فيشا "إصلاح")، الدلنجات/كوم حماده/ايتاي البارود (المسين).