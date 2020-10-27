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شكرا لقرائتكم خبر عن "قطاع الأعمال": 4 شركات تفوز بمزاد على 1884 قنطار قطن في البحيرة والشرقية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فازت 4 شركات من القطاع الخاص في أحدث مزادات القطن بالشرقية والبحيرة، وذلك في في إطار المتابعة الدورية من قبل وزارة قطاع الأعمال العام لمستجدات العمل بمنظومة تجارة القطن الجديدة، والمطبقة في 4 محافظات للموسم الحالي2020-2021 ،
وبحسب بيان الوزارة تمت ترسية المزاد على 4 شركات، قطاع خاص، حيث بلغت كميات القطن المباعة في المزاد نحو 1884 قنطار بمتوسط سعر حوالي 2150 جنيه للقنطار، وذلك بخلاف قيمة فروق الرتب ومعدل التصافي.
وكانت مراكز التجميع في البحيرة قد فتحت أبوابها لاستلام الأقطان من المزارعين، وعددها 19 مركزا موزعة على المراكز الإدراية بالمحافظة كالتالي: كفر الدوار (العكريشة - الاتربي - سيدي غازي - الجلاء "الدشودي") ، أبو حمص (قرية برسيق - طلمبات بوسيف - النخلة البحرية - كوم القناطر - بطورس - أبو هواش)، حوش عيسى (الكوم الأخضر)، أبو المطامير (هيئة التدريس-الطويل)، أدكو (ديبونو)، دمنهور (الصفاصيف)، شبراخيت /الرحمانية (محلة بشر)، المحمودية (أبو دمين - فيشا "إصلاح")، الدلنجات/كوم حماده/ايتاي البارود (المسين).
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