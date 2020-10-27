شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة المستوردين: يجب ضبط استيراد السلع الاستفزازية ودعم المنتج المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس حمادة العجواني عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أهمية الاستمرار في ضبط عملية استيراد السلع الاستفزازية التى لا يحتاجها السوق خلال المرحلة الحالية والتي تصنف ضمن السلع الترفيهية.

وشدد عضو مجلس إدارة شعبة الآلات والمعدات بغرفة القاهرة التجارية، على ضرورة ضبط استيراد السلع التى لها بديل محلي تشجيعا للصناعة المحلية، مؤكدا في الوقت ذاته أنه يرفض منع الاستيراد مطلقا ولكن نطالب بضبطه حتى نحدث توازنا في السوق والميزان التجاري.

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ووفق بيانات رسمية، أعلنها الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، كشف عن أن حجم استيراد السلع الاستفزازية خلال 9 شهور فقط وصل إلى 545 مليون دولار.

وأشار العجواني، إلى أن استيراد السلع الاستفزازية ببذخ، كان سببا رئيسا لإلغاء الدولار الجمركى على بعض السلع المستوردة، مثل "الكافيار والزهور الصناعية والخيول العربية"، وذلك على الرغم من وجود سلع محلية مُنافسة للمنتجات المستوردة.