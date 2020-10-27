شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة دبي ترتفع بنسبة 1.13% بجلسة الثلاثاء مدفوعة بصعود أسهم إعمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 1.13% رابحاً 24.65 نقطة ليغلق عند مستوى 2191.16 نقطة، وبلغ حجم التداول 112.3 مليون سهم محققة ما قيمته 176.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 2887 صفقة لعدد 31 سهماً، وصعدت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع العقارات بنسبة 4.48%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 3.30%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.55%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.13%، فيما تراجع قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.72%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.42%، ثم قطاعي النقل والبنوك بنسبة 0.17%، 0.07%، على التوالي.

وقفز 12 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة داماك العقارية دبي بنسبة 6.73%، ثم سهم شركة إعمار العقارية بنسبة 5.79%، فيما تراجع 13 سهماً على رأسها سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 4.97%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 3.55%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 15.6 مليون ورقة بقيمة 41.4 مليون درهم.

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وفي سياق متصل أعلنت شركة سوق دبى المالى، اليوم الثلاثاء، عن نتائجها المالية للشهور التسعة الأولى من العام الحالى المنتهية فى 30 سبتمبر 2020، والتى أظهرت تحقيق أرباح صافية قدرها 120.1 مليون درهم بارتفاع نسبته 26% قياساً إلى أرباح الفترة المماثلة من العام 2019 والبالغة 95.5 مليون درهم، وبلغ صافى الربح خلال الربع الثالث من العام الحالى 41.1 مليون درهم مقابل 30.4 مليون درهم فى الفترة المماثلة من العام 2019 بارتفاع نسبته 35%.

وبلغ إجمالى إيرادات الشركة 271 مليون درهم خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2020، مقابل 241.6 مليون درهم فى الفترة المماثلة من العام الماضى، وتوزعت الإيرادات بواقع 175.2 مليون درهم من العمليات التشغيلية و 95.8 مليون درهم من الاستثمارات والإيرادات الأخرى. ووصلت النفقات بنهاية سبتمبر 2020 إلى 150.9 مليون درهم مقابل 146.1 مليون درهم خلال الفترة المماثلة من 2019، أما فيما يخص إيرادات الشركة خلال الربع الثالث من العام الجارى فقد بلغت 89.8 مليون درهم مقابل 78.1 مليون درهم فى الربع المماثل من العام 2019، فى حين بلغت نفقات الربع الثالث 48.7 مليون درهم مقابل 47.7 مليون درهم فى الربع الثالث من العام 2019.