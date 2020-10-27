شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 27-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم سعر عقود خام برنت حول مستوى 40.75، ويحافظ على ثباته دون المقاومة المحورية 41.35، بينما يتجه مؤشر ستوكاستيك نحو مناطق التشبع في الشراء، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الهابط المتوقع لهذا اليوم، والذي يعتمد على الثبات دون المقاومة المذكورة، بينما يصل هدفنا الرئيسي التالي إلى 38.80.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 39.00 والمقاومة 42.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط