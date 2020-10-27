شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 27-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر النفط حول مستوى 38.80 منذ الصباح، بينما يبدأ مؤشر ستوكاستيك بفقدان العزم الإيجابي بشكل ملحوظ، بانتظار تحفيز السعر على استئناف سيناريو الاتجاه الهابط المتوقع لهذا اليوم، والذي يعتمد على الثبات دون مستوى 39.35، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يصل إلى 36.10.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 37.00 والمقاومة 40.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط