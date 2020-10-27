شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 27-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر الفضة تداولاته السلبية بعد أن تمكّن المتوسط المتحرك 50 من إيقاف المحاولات الإيجابية للسعر، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الهابط الذي يعتمد على الثبات دون مستوى 25.06، بينما تبدأ أهدافه الرئيسية عند 23.60 وتمتد إلى 22.13 على المدى القريب.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 23.70 والمقاومة 25.06

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط