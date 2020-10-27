شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 27-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر الذهب بسلبية ملحوظة الآن بعد التماسك دون مستوى 1910.00، ليبدأ الضغط على مستوى 1901.80 ويتحرك دونه الآن، مما يدعم فرص إعادة تفعيل سيناريو الاتجاه الهابط من جديد، تحفّزه سلبية مؤشر ستوكاستيك.

وبالتالي، سيكون الميل الهابط متوقعاً بقية اليوم ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 1910.00 والثبات فوقه، مع الإشارة إلى أن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 1860.90.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1890.00 والمقاومة 1930.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط