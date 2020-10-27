شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 27-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار لاختبار مستوى 1.3000، ويحتاج للتماسك فوق هذا المستوى ليبقى الاتجاه الصاعد فعالاً لهذا اليوم، والذي تبدأ أهدافه عند 1.3225.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر مستويات 1.3000 ثم 1.2960 سيضع السعر تحت ضغط سلبي جديد يستهدف مناطق 1.2860 مبدئياً.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2960 والمقاومة 1.3140

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد