شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 27-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يضغط زوج اليورو مقابل الدولار سلباً على الدعم المحوري 1.1805، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر للتماسك فوق هذا المستوى ليبقى السيناريو الإيجابي فعالاً لهذا اليوم، حيث إن كسره سيضع السعر تحت ضغط سلبي جديد يستهدف 1.1720 قبل أي محاولة إيجابية جديدة.

وحتى الآن، لا يزال سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً خلال الجلسات القادمة بشرط الثبات فوق 1.1805، مع الإشارة إلى أن اختراق 1.1850 مطلوب لتسهيل مهمة الاندفاع نحو الأهداف الإيجابية التي تبدأ عند 1.1900 وتمتد إلى 1.2011.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1750 والمقاومة 1.1920

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد