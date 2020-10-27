شكرا لقرائتكم خبر عن المدير المالى لبي.بي يعلن أن ضعف الطلب على النفط لم يتغير منذ بداية الربع/4 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المدير المالي لبي.بي اليوم الثلاثاء إن الطلب العالمي على الوقود لم يتغير بشكل كبير منذ بداية الربع الأخير من العام إذ أن التعافي من وباء فيروس كورونا ما زال بطيئا. وقال موري أكينكلوس لرويترز إن عمليات التكرير لبي.بي ما زالت عند نحو 80 بالمئة من القدرات بينما تظل مبيعات الوقود منخفضة 15 بالمئة عن مستويات ما قبل الجائحة.

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