شكرا لقرائتكم خبر عن الأسمدة والعجائن يتصدران قائمة السلع الأعلى تصديرا فى أغسطس الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن القيمة الإجمالية للصادرات المصرية بلغت نحو 1.91 مليار دولار في شهر أغسطس الماضي، وضمت قائمة بمجموعة من السلع والمنتجات التي ارتفعت قيمة صادراتها خلال هذا الشهر، قياسا بصادرات نفس الشهر من عام 2019.

وشملت القائمة الصادرات المصرية من الأسمدة وبلغت قيمتها 98.1 مليون دولار في أغسطس الماضي، مقابل 86.2 مليون دولار في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت نسبتها 13.9%، يليها الصادرات من لدائن بأشكالها الأولية وسجلت 80.1 مليون دولار أغسطس الماضي، مقابل 77 مليون دولار في نفس الشهر عام 2019، بنسبة ارتفاع بلغت 4%.

وارتفعت الصادرات المصرية من العجائن والمحضرات الغذائية لتصل إلى 59.7 مليون دولار أغسطس الماضي، مقابل 45 مليون دولار في نفس الشهر عام 2019، بنسبة ارتفاع بلغت 32.6%، بالإضافة إلى الصادرات من القضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بقيمة 27.1 مليون دولار، مقابل 2.9 مليون دولار خلال فترة المقارنة بنسبة زيادة بلغت 834.2%، إلى جانب الصادرات المصرية من سجاد كليم بقيمة 26.4 مليون دولار، مقابل 23.1 مليون دولار خلال فترة المقارنة، بنسبة زيادة بلغت 14.1%.

وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، النشرة الشهرية لبيانات التجـارة الخارجية أغسطس 2020، وقد بـلغت قيـمة العجــز فى الميـزان التجارى 3.02 مليار دولار خلال أغسطس 2020، مقابل 3.80 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها 20.5٪.