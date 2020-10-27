شكرا لقرائتكم خبر عن جائحة كورونا تقفز بحجم اشتراكات الانترنت الثابت لـ8 ملايين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن وصول نسبة مستخدمي الانترنت عن طريق المحمول من إجمالي مشتركي المحمول إلي 44.11% بنهاية يوليو 2020 ومقارنة بنحو 43.36% بنهاية يونيو 2020 و 38.62% في يوليو 2019، كما وصل عدد مشتركى الإنترنت فائق السرعة ADSL إلى 8.19 مليون اشتراك بنهاية يوليو 2020 مقارنة بنحو 7.99 مليون اشتراك في يونيو 2020 و 6.96 مليون اشتراك في يوليو 2019.

وكان قد ارتفع عدد مستخدمي الإنترنت عبر الهاتف المحمول إلي 42.15 مليون بنهاية يوليو 2020 مقارنة بنحو 41.79 مليون مستخدم بنهاية يونيو 2020 ونحو 36.59 مليون بنهاية يوليو 2019.

ويصل حجم الإشتراكات في الهاتف المحمول إلي نحو 95.5 مليون كما شهد حجم الإشتراكات في التليفون الأرضي زيادة كبيرة وصلت إلى نحو 10 ملايين.

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وتأتي الزيادة باشتراكات الانترنت والتليفون الأرضي بسبب الإقبال الكبير على العمل والتعليم اونلاين خلال جائحة كوفيد 19 والتي تحتاج إلى توافر الانترنت المنزلي.

وكان قد تم تنفيذ مشروع لرفع كفاءة الانترنت خلال عام بتكلفة بلغت 30 مليار جنيه مما ساهم في ارتفاع متوسط سرعة الإنترنت الثابت في مصر من 6.5 ميجابت/ ثانية إلى نحو 31.4 ميجابت/ثانية وفقا لتقرير عالمي.