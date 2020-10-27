شكرا لقرائتكم خبر عن 2 نوفمبر آخر موعد لسحب كراسات شروط المجمعات الصناعية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت الهيئة العامة للتنمية الصناعية 2 نوفمبر المقبل كآخر موعد لحجز كراسات الشروط للوحدات الصناعية الجديدة، والتي تشهد توفير عدد من التسهيلات والتيسيرات التي تتيحها الحكومة، لحجز الوحدات والمصانع الجديدة المطروحة الآن في عدد 7 محافظات، والتي من بينها خفض مقدم الحجز من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف فقط.

وأعلنت الحكومة توفر 1657 مصنع جديدة ة تمليك أو إيجار لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد بمحافظات الاسكندرية، البحر الأحمر، الغربية، بنى سويف، المنيا، سوهاج، الأقصر متوسط سعر المتر 21 جنيها، وحدات مجهزة بكافة المرافق والخدمات (بنوك .. مبانى إدارية .. مساجد.. مناطق للشحن والتحميل.. نظام لإطفاء الحريق)، أنشطة صناعية متنوعة (هندسية، كيماوية، غذائية، بلاستيكية، نسيجية، مواد بناء).

وقالت هيئة التنمية الصناعية، إنه للتعرف على كافة التفاصيل والمعلومات يرجى التواصل الأرقام الآتية:الهيئة العامة للتنمية الصناعية 19780 وجهاز تنمية المشروعات 16733أو من خلال المواقع الاليكترونية.

واعلنت أن كراسة الشروط تطلب نظير مبلغ من 300 جنيه إلى 500 جنيه من مكاتب الهيئة العامة للتنمية الصناعية أو مكاتب جهاز تنمية المشروعات بالمحافظات أو اليكترونيا من خلال موقع الخريطة الاستثمارية www.investinegypt.gov.eg