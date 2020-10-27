شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة (ALMADINA) يشهد جني أرباح -تحليل صباحي- 27-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الاثنين منخفضا عند مستوى 16 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر استوكاستيك نلاحظ انطلاق إشارة بيع، لذلك نتوقع عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 15٫50 فلس كمستوى أول ثم 13٫50 فلس كمستوى ثان، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 17٫50 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 15.8 بينما مستوى المقاومة هو 16.4 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط