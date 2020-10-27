شكرا لقرائتكم خبر عن المعامل (KCPC) ينخفض مرة أخرى -تحليل صباحي- 27-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لينهي تداولات امس الاثنين ليغلق عند مستوى 315 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة عند مستوى 325 فلس، بالتزامن مع انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يمهد الطريق أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 300 فلس كمستوى أول ثم 265 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 330 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 310 بينما مستوى المقاومة هو 316 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط