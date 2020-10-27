شكرا لقرائتكم خبر عن بيت الطاقة (ENERGYH) يتراجع سعريا -تحليل صباحي- 27-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم سعريا خلال تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 21٫40 فلس، لينهي بذلك الجلسة اسفل مستوى الدعم 22 فلس، مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستويات قد تصل الى 20 فلس كمستوى أول ثم 17٫50 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 23 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 21.1 بينما مستوى المقاومة هو 21.9 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط