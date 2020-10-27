شكرا لقرائتكم خبر عن ساحل (COAST) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 27-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم في ثاني جلسات الأسبوع الحال، حيث اغلق عند مستوى 40٫10 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة عند مستوى 41 فلس، مكون نموذج "Grave Stone” وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 37٫50 فلس كمستوى أول ثم 33٫50 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 41 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 39.5 بينما مستوى المقاومة هو 41.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط