شكرا لقرائتكم خبر عن صناعات (NIND) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 27-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأسفل في ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 187 فلس، في ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الشهري، لينزلق بذلك السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يشير الى إمكانية تراجع السهم لمستويات قد تصل الى 180 فلس كمستوى أول ثم 165 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 198 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 183.3 بينما مستوى المقاومة هو 192.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط