شكرا لقرائتكم خبر عن كابلات (CABLE) تحت سيطرة البائعين -تحليل صباحي- 27-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى البيعية على تداولات السهم خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 656 فلس، مخترقا مستوى الدعم السابق عند 670 فلس، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، لذلك نتوقع استمرار الانخفاض الحالي لمستويات قدت صل الى 610 فلس كمستوى أول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 690 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 645.0 بينما مستوى المقاومة هو 668.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط