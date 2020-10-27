شكرا لقرائتكم خبر عن مينا (MENA) ينزلق اسفل القناة الصاعدة -تحليل صباحي- 27-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من عمليات جني الأرباح كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق عند مستوى 28٫40 فلس، مخترقا بذلك القناة الصاعدة قصيرة الأجل، وهو ما يفتح الباب أمام لسهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 27 فلس كمستوى أول ثم 24 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 30٫50 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 27.6 بينما مستوى المقاومة هو 29.1 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط