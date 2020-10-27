شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ودام الغذائية (WDAM) يخترق القناة الصاعدة -تحليل صباحي- 27-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره لينهي تداولات امس الاثنين عند مستوى 6٫821 ريال، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، كما انزلق السهم اسفل القناة الصاعدة متوسطة الأجل، مما ولد هدفا سعريا عند مستوى 6٫30 ريال، وهو المستوى الذي يتجه اليه السهم حاليا، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 7٫05 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 6.77 وبين مستوى المقاومة هو 6.96 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط