شكرا لقرائتكم خبر عن شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة (DBIS) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 27-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف مقارنة بإغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 1٫97 ريال،ليقلص بذلك خسائره التي حققها خلال جلسة الأحد الماضي، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 2٫05 ريال، وهو ما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 1٫65 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 2٫15 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.70 ريال وبين مستوى المقاومة هو 2.05 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط