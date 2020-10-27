شكرا لقرائتكم خبر عن المستثمرين القطريين (QIGD)يخترق دعم هام -تحليل صباحي- 27-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقاريرنا السابقة منذ بداية شهر اغسطس الماضي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 1٫80 ريال،مخترقا مستوى الدعم السابق عند 1٫85 ريال، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 1٫68 ريال كمستوى أول ثم 1٫50 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1٫90 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.68 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.83 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط