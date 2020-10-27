شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع موسع للشعبة العامة للبصريات لمناقشة مشاكل القطاع.. الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس إدارة الشعبة العامة للبصريات بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة ابراهيم المغربى اجتماعه الأول بعد الانتخابات التى أجريت الاسبوع الماضى لاختيار مجلس الإدارة فى الدورة 2020-2024.

وقال إبراهيم المغربى رئيس الشعبة العامة للبصريات إن الاجتماع الأول لمجلس الإدارة سيتم دعوة جميع العاملين والمنتسبين للقطاع لحضوره، والمقرر له يوم الأربعاء المقبل.

وأضاف المغربى فى تصريح لـ"الخليج 365" أن الاجتماع الأول سيتضمن وضع الاستراتيجية العامة للدورة الجديدة والأولويات للخطة التطويرية الجديدة، بالإضافة إلى عرض المشاكل التى تواجه المهنة فى كافة المناطق.

وقال المغربى إنه من المقرر أن يتناول الاجتماع عدد من الإجراءات الرئيسية اولها تشكيل اللجان النوعية للمجلس وهى مقسمة إلى 6 لجان رئيسية حتى الآن وهى لجنة الاتصال والتعاون مع وزارة الصحة، ولجنة التعاون مع الجهات الحكومية ومنها الضرائب و الجمارك، ولجنة المعارض والتسويق، ولجنة التعليم والتدريب، ولجنة التطوير وتنظيم المحلات، ولجنة الإعلام والعلاقات العامة.

وأضاف أن الاجتماع من المقرر أن يتناول وضع الاستراتيجية العامة للشعبة خلال المرحلة القادمة وذلك من أجل تطوير وتنمية الخدمات بالتعاون مع الاتحاد العام والجهات الحكومية بما يضمن تقديم خدمات مناسبة للمستهلك ومقدم الخدمة، موضحا أن صناعة البصريات فى مصر تشهد تطورا كبيرا خلال المرحلة القادمة نظرا لاستقدام أحدث التقنيات العالمية حيث أن مصر بها الان 6 مصانع للفرى فورم وهى تعتبر اكبر من دول أخرى فى أوروبا، مؤكدا أن صناعة البصريات تعد احد الصناعات سريعة التطور.

وكانت الجمعية العمومية للشعبة العامة للبصريات بالاتحاد العام للغرف التجارية عقدت جلسة اجراءات لاختيار مجلس ادارتها للدورة الجديدة 2024، وتراس جلسة الاجراءات المهندس ابراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة.

وتم انتخاب مجلس الادارة بعد اللجوء لصندوق الاقتراع السرى ثم اختار مجلس ادارة الشعبة هيئة مكتبه حيث تم اختيار ابراهيم المغربى رئيسا بالتزكية وتم الانتخاب على مقعدى النائبين الاول والثانى وفاز فهما ياسر زغلول واحمد صابر ومحمد التركى سكرتيرا عاما للشعبة واحمد العطار سكرتيرا عاما مساعدا.