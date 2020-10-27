شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يواصل التراجع -تحليل صباحي- 27-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق المؤشر من خسائره والتي بداها منتصف الشهر الحالي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 6036 نقطة، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، مما يعد إشارة سلبية نتوقع معها إمكانية تراجع المؤشر لمستويات اقل قد تصل الى 5900 نقطة كمستوى أول ثم 5650 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 6300 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5,939 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 6,106 نقطة