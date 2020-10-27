شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يصل لهدفه السعري الأول -تحليل صباحي- 27-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر كما اشرنا لهدفه السعري المتوقع عند مستوى 9700 نقطة، وهو ما دفع المؤشر ليقلص خسائره خلال الجلسة ويغلق عند مستوى 9807 نقطة، منخفضا بشكل طفيف مقارنة بإغلاقه السابق، ويلامس المؤشر حاليا الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands” مما نتوقع معه إمكانية تراجع المؤشر لمستويات قد تصل الى 9700 ثم 9400 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 9950 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 9,720 وبين مستوى المقاومة هو 9,926 نقطة