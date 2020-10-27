شكرا لقرائتكم خبر عن جيه بى مورجان يتوقع أن تقفز أسواق الأسهم الأمريكية حال فوز ترامب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع بنك الاستثمار الأمريكى جيه بى مورجان أن يقفز المؤشر ستاندرد اند بورز500 القياسى فى بورصة وول ستريت إلى 3900 نقطة إذا أُعيد انتخاب الرئيس دونالد ترامب فى 3 نوفمبر، واصفا مثل هذه النتيجة بأنها الأكثر إيجابية لأسواق الأسهم.

والصعود إلى 3900 نقطة سيمثل قفزة بأكثر من 14 في المئة عن مستوى إغلاق المؤشر اليوم الاثنين. وقال جيه بي مورجان فى مذكرة إن فوزا ساحقا للديمقراطيين سيكون "حياديا في الغالب" للأسواق.

وأضاف قائلا "نعتبر أن فوزا ‭'‬هادئا‭'‬ لترامب سيكون النتيجة الأكثر إيجابية للأسهم."