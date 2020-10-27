شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القطاعات الفنية يعلن مدة استيراد شحنة فحم لشركة الكوك: تحتاج 45 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس محمد شهاب رئيس القطاعات الفنية بشركة النصر لصناعة الكوك، إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أن الشركة بحاجة لسرعة إصدار موافقة رسمية من وزارة البيئة، لاستيراد الفحم لمدة 6 أشهر قادمة حتى تتمكن من استمرار نشاطها قبل نفاذ كميات الفحم المتاحة حاليا بالشركة والتى ستنتهى يوم 6 نوفمبر المقبل.

وأشار محمد شهاب لـ"الخليج 365" أن وزارة البيئة أرسلت خطابا لوزارة قطاع الأعمال العام، تم إرساله للشركة القابضة المعدنية وبدورها أرسلته لشركتنا تطالب بخطة التوافق البيئى فى الوقت الذى تنتظر الشركة نتائج دراسة ألمانية حول تطويرها من عدمه، وبالتالى من المهم صدور الموافقة وحين يتم مطالبتنا بالتوقف سيتم الانتهاء من إنتاج الفحم ثم التوقف بدلا من استهلاك غاز يكلف الشركة يوميا مليون جنيه منها 750 ألف جنيه غاز وباقى المبلغ يتعلق بالصيانة اليومية.

وأوضح أن الموافقة أن وصلت اليوم ستتكلف الشركة ما بين 40 إلى 45 مليون جنيه قيمة استهلاك غاز طبيعى، لتسخين البطاريات بدون إنتاج فعلى، وهذا أمر لا أحد يرضاه، مشيرا أن استيراد شحنة فحم 70 ألف أو 80 ألف طن من أمريكا أو كندا يستغرق ما لا يقل عن 45 يوما، بداية من فتح الاعتماد ثم بدء الشركة الموردة نقل الفحم من المنجم لأقرب ميناء فى فترة تستغرق من 20 لـ 25 يوما، ومن الميناء لميناء الإسكندرية تصل المركب فى غضون 20 يوما، ثم الحصول عليه والانتهاء من الإجراءات الجمركية ثم بدء نقل الفحم من ميناء الإسكندرية للشركة يستغرق نحو 10 أيام.

وأوضح رئيس القطاعات الفنية أن نزول الغاز لـ3 دولارات بدلا من 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية أمر محمود لخفض التكاليف بصفة مستمرة.