شكرا لقرائتكم خبر عن "الخليجية الكندية" تكلف "سوليد كابيتال" لإعداد دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، عن الاتفاق وتكليف شركة سوليد كابيتال للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، المقيدة بسجلات الهيئة تحت رقم 1765 ورقم 19 بعد توفيق الأوضاع كمستشار مالي مستقل لعمل دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة، على أن تعلن عن دراسة القيمة العادلة فور الانتهاء منها من قبل المستشار المالي المستقل، وذلك بناء على طلب الهيئة العامة للرقابة المالية بأن تقوم الشركة بتكليف أحد المستشارين الماليين المستقلين المقيدين بسجلات الهيئة لعمل دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة بسبب وجود تغير سعري لا يتناسب مع اتجاه مؤشرات السوق والقطاع الذي تنتمي إليه الشركة، وذلك بحسب بيانها للبورصة المصرية.

وكانت الشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، قد أعلنت عن آخر المستجدات بخصوص عرض الشراء المقدم على مقرها بالمنصورة وكذلك المول التجاري بعين شمس، مؤكدة أن الشركة تقوم بالتواصل المستمر مع مقدم العرض، حيث طلبت أكثر من مرة أن يقوم بتقديم شيك من قيمة البيع الواردة بعرض الشراء لإثبات الجدية نظراً لطول المدة منذ أن تم التقديم في 26 إبريل الماضي، إلا أنه منذ ذلك التاريخ ولم يتخذ مقدم العرض أي خطوة في سبيل إثبات الجدية، ولم يرد إليها أي رد بهذا الخصوص حتى تاريخه، وكذلك عدم الرد على الشركة للتواصل خلال الأيام الماضية.

وحققت الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، عن الربع الأول من العام الجاري، صافي خسائر بلغ 236.59 ألف جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 228.18 ألف جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي، وحققت الشركة صافي خسائر بلغ 870.06 ألف جنيه خلال عام 2019، مقابل صافي ربح بلغ 585.55 ألف جنيه خلال 2019.