شكرا لقرائتكم خبر عن "النساجون الشرقيون" للسجاد تنتظر مستحقات بـ317 مليون جنيه دعم صادرات من الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة النساجون الشرقيون للسجاد، عن مشاركتها فى برنامج الحكومة للسداد الفورى لمستحقات دعم الصادرات، التى أعلنت عنها وزارة المالية، وتنص على حصول الشركات المصدرة على نسبة 85% من دعم الصادرات المستحق حتى 30 يونيو لعام 2019 قبل نهاية العام، ليحل محل الاتفاقيات الموقعة فى نهاية عام 2019، والتى كانت تنص على دفع المستحقات على أقساط خلال 4 سنوات، منوهة إلى أن المبلغ المستحق من دعم الصادرات 317 مليون جنيه، وذلك عن صادرات حتى تاريخ 30 يونيو لعام 2019، فيما لا تزال صادرات السنة المالية 2020/2019 تحت الدراسة.

وسبق أن حصلت شركة النساجون الشرقيون للسجاد، يوم 28 إبريل الماضى، على مبلغ 46.6 مليون جنيه محولة من صندوق دعم الصادرات تنفيذاً لقرار وزير المالية بدعم المصدرين فى الظروف الراهنة، موزعة بين 42.8 مليون جنيه لصالح شركتها التابعة "النساجون الشرقيون إنترناشيونال"، و3.8 مليون جنيه لصالحة لصالح شركة أفكو التابعة للنساجون الشرقيون.

وكانت شركة النساجون الشرقيون للسجاد، قد وقعت فى فبراير الماضى، اتفاق تسوية مع وزارتى المالية والتجارة والصناعة بخصوص المبالغ المستحقة على صندوق تنمية الصادرات بقيمة 229 مليون جنيه، وقالت النساجون فى إفصاح للبورصة 11 فبراير الماضى، أن هذه المستحقات تختص بشركتين تابعتين هما، شركة موكيت ماك وشركة نيو ماك وذلك، وعن المنتجات المصدرة حتى 30 يونيو 2019.

ويتضمن اتفاق التسوية صرف تلك المستحقات على خمس سنوات، بنسبة 20% تعادل 46 مليون جنيه، وتصرف خلال الربع الأول من كل عام حتى 2024، كما تتضمن التسوية قيام الشركتين التابعتين بضخ المبلغ المشار إليه فى أعمال توسعات بمصانع السجاد والموكيت.