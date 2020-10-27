شكرا لقرائتكم خبر عن تامر مرسى يقدم واجب العزاء فى والد النائب محمد حلاوة عضو مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر منذ قليل، تامر مرسى، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتأدية واجب العزاء في المهندس نبيل حلاوة والد النائب محمد حلاوة عضو مجلس الشيوخ. وشغل المهندس نبيل حلاوة منصب محافظ كفر الشيخ وعضو مجلس الشورى الأسبق.

كانت هذه تفاصيل خبر تامر مرسى يقدم واجب العزاء فى والد النائب محمد حلاوة عضو مجلس الشيوخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.