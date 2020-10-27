خالد أبو بكر وطارق العريان يقدمان واجب العزاء فى والد محمد حلاوة عضو مجلس الشيوخ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل توافد السياسيين ورجال الأعمال والفنانين لتأدية واجب العزاء في المهندس نبيل حلاوة والد النائب محمد حلاوة عضو مجلس الشيوخ. وحضر العزاء خالد أبو بكر والمخرج طارق العريان والفنان خالد سليم، والفنانة غادة عادل.

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