شكرا لقرائتكم خبر عن هشام توفيق: دراسة للنهوض بالنقل البحرى وبدء تصنيع السيارات الكهربائية نهاية 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إن هناك دراسة مع مؤسسات الدولة للنهوض بقطاع النقل البحري، مؤكدا على أن الشركة الوطنية للملاحة هى أكبر ناقل بحرى فى مصر، ولكنها حققت خسائر كبيرة، وتم تسوية خسائر الشركة بالاتفاق مع البنك الأهلى مقابل إسقاط الديون.

وأضاف وزير قطاع الأعمال خلال لقاء حوارى، اليوم الإثنين، مع برنامج بالورقة والقلم الذى يقدمه الإعلامى نشأت الديهى، على فضائية ten tv، أنه سيتم تدشين خطوط ملاحية جديدة فى شرق قارة إفريقيا وغربها وجنوب أوروبا لسهولة التحكم فى حركة التجارة فى مصر.

وحول مستقبل السيارات الكهربائية فى مصر قال المهندس هشام توفيق، إن هناك مصنع سيارات بمساحة 480 الف متر بوادى حوف، وبعض القطاعات به حديثة تم إنشاءها منذ عام 2008، وتسلسل العنابر تم بحرفية شديدة عام 1960، معقبًا "عندنا جوهرة"، مشيرا إلى أن هناك اتجاه قوى نحو انتاج السيارة الكهربائية، لافتًا إلى أن العالم بدأ فى انتاجها منذ عام 2008-2009، وكل من ينتج سيارة تقليديه عليه أن يتجه لإنتاج السيارات الكهربائية منذ بداية 2023، مشيرًا إلى أن الصين بدأت فى ضخ استثمارات هائلة فى إنتاج البطارية الخاصة بالسيارات الكهربائية.

وأوضح المهندس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، أنه سيتم البدء فى تصنيع السيارة الكهربائية فى مصر نهاية 2021؛ ليتم إنتاج أكثر من 55% من إجمالى السيارة الكهربائية كمكون محلى خلال السنة الأولى للإنتاج، موضحًا أن هناك حزمة محفزات حكومية لتشجيع استخدام السيارات الكهربائية.