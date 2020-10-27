شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الصناعات: لجنة ثلاثية لحل مشاكل المصانع بالتنسيق مع التنمية الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف خالد عبد العظيم المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات، أنه تم الاتفاق مع هيئة التنمية الصناعية على عقد لقاء شهرى مع رئيس الهيئة، لعرض كافة المشكلات التى تواجه المصانع، وكذلك وضع هذه العوائق عبر الموقع الإلكترونى ومتابعة حلها من خلال لجنة ثلاثية بين الاتحاد وهيئة التنمية الصناعية.

كشف اللواء محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الهيئة تعمل على ملف تقليل الإجراءات الورقية والتى تتطلب مدد زمنية طويلة، وكذلك اقتربت الهيئة العامة للتنمية الصناعية من ميكنة فروعها فى كافة محافظات الجمهورية

وأضاف الزلاط خلال لقاء وزيرة الصناعة وأعضاء اتحاد الصناعات، أن الهيئة الغت نظام الحجز فى المجمعات الصناعية الجديدة بنظام الوكالة، وذلك لوصول الوحدات الصناعية لمستحقيها، لأن الوكيل يفتح بابا السمسرة

وأوضح رئيس اتحاد الصناعات محمد السويدى، أن الحكومة تنسق مع الاتحاد ليتولى الاتحاد المدارس الفنية لتخريج عمالة فنية مدربة، وهناك مدارس خرجت عمالة كثيرة وعليها طلب كبير، ومستقبلا سيطلب اتحاد الصناعات من وزارة الصناعة إدارة هذه المدارس الفنية.