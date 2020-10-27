شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصناعة تكشف تسهيلات خاصة للاستثمار بالصعيد والمطلوب الجدية فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شرح محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، العوائق التى تواجه المصنعين عند التقدم لحجز الوحدات الصناعية، مشيرًا إلى أن التسهيلات الجديدة التى أعلنتها وزارة الصناعة ستخفف من الإعباء، وهذا يجعل المجمعات الصناعية مستقبل يدعم القطاع الصناعي.

وأضاف السويدى خلال لقاء بين المصنعين ووزيرة الصناعة، أن الاماكن المتاحة كاملة التجهيز وهذا يدعم بدء الإنتاج الفورى والسريع.

وأوضح رئيس اتحاد الصناعات، أن الحكومة تنسق مع الاتحاد ليتولى الاتحاد المدارس الفنية لتخريج عمالة فنية مدربة، وهناك مدارس خرجت عمالة كثيرة وعليها طلب كبير، ومستقبلا سيطلب اتحاد الصناعات من وزارة الصناعة إدارة هذه المدارس الفنية.

وردت وزيرة الصناعة نيفين جامع، بقولها، إن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد يدعم الصناعة فى إعفاء بالمعاملات الجمركية، إضافة إلى تسهيلات كبيرة للاستثمار فى محافظات الصعيد، ومنها عمل نظام ضريبى مقطوع، والمطلوب من المستثمرين فقط هو الجدية.

وكشفت أن المستثمر الذى يرغب فى مساحة أكبر من المعروض فى المجمعات الصناعية، فيمكنه أن يتحصل على أكثر من وحدة صناعية ويصل إلى 8 وحدات واستغلالهم.