التنمية الصناعية تعلن إلغاء نظام الوكالة فى حجز الوحدات الصناعية الجديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف اللواء محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الهيئة تعمل على ملف تقليل الإجراءات الورقية والتى تتطلب مدد زمنية طويلة، وكذلك اقتربت الهيئة العامة للتنمية الصناعية من ميكنة فروعها فى كافة محافظات الجمهورية وأضاف الزلاط خلال لقاء وزيرة الصناعة وأعضاء اتحاد الصناعات، أن الهيئة الغت نظام الحجز فى المجمعات الصناعية الجديدة بنظام الوكالة، وذلك لوصول الوحدات الصناعية لمستحقيها، لأن الوكيل يفتح بابا السمسرة وأوضح رئيس اتحاد الصناعات محمد السويدى، أن الحكومة تنسق مع الاتحاد ليتولى الاتحاد المدارس الفنية لتخريج عمالة فنية مدربة، وهناك مدارس خرجت عمالة كثيرة وعليها طلب كبير، ومستقبلا سيطلب اتحاد الصناعات من وزارة الصناعة إدارة هذه المدارس الفنية.

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