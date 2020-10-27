شكرا لقرائتكم خبر عن "تسلا" تعوض مديرها التنفيذي بثلاثة ملايين دولار عن أي دعوات قانونية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت "تسلا" دفع ثلاثة ملايين دولار للمدير التنفيذي "إيلون ماسك" من أجل تعويضه عن أي أنشطة قانونية.



وكانت "تسلا" قد رصدت ما يصل إلى 100 مليون دولار حتى يونيو/حزيران الماضي لتغطية التعويض وتأمين مسؤولية المدير التنفيذي والموظفين في الشركة ضد التكاليف القانونية.



من ناحية أخرى، تتوقع "تسلا" ارتفاع الإنفاق الرأسمالي خلال الفترة المقبلة في ظل خطط الشركة لإنشاء مصانع جديدة، وذلك بالتزامن مع استمرار النمو وتحقيق أرباح وإيرادات قوية في الربع الثالث.



ورفعت الشركة الأمريكية توقعاتها بشأن الإنفاق خلال العام الجاري إلى الحد الأعلى من النطاق المستهدف بين 2.5 مليار و3.5 مليار دولار.



وتدير "تسلا" مصنعين في الوقت الحالي الأول في ولاية كاليفورنيا والثاني بمدينة "شنغهاي" الصينية بالإضافة إلى خطة لبناء مثنعين في "برلين" بألمانيا و"تكساس" بالولايات المتحدة.



وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم "تسلا" بنسبة 0.1% وأغلق جلسة الإثنين عند 420.2 دولار، وسجل أعلى سعر عند 425.7 دولار وأقل سعر عند 410 دولارات.