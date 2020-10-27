شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تزيد خسائرها و"الداو جونز" يهبط 650 نقطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات يوم الإثنين وعمقت خسائرها في ظل المخاوف بشأن أزمة فيروس "كورونا" وتصاعدها في الولايات المتحدة ودول أوروبية.



يأتي ذلك بعد بيانات رسمية كشفت عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بشكل قياسي تجاوز 80 ألف حالة إصابة في يوم واحد.



ولم يتوصل قادة الكونجرس الأمريكي والبيت الأبيض بعد إلى اتفاق بشأن الحزمة المالية الثانية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا وسط انحسار في التفاؤل بشأن إمكانية تمرير مثل هذه الصفقة قبل الانتخابات الرئاسية.



وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 3.2% أو ما يعادل 1.29 دولار وأغلقت جلسة نيويورك عند 38.56 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 39.7 دولار وأقل سعر عند 38.2 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 3.1% أو ما يعادل 1.31 دولار وأغلقت جلسة لندن عند 40.46 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 41.6 دولار وأقل سعر عند 40.2 دولار.



وفي ختام التعاملات، هبط "داو جونز" بنسبة 2.3% (ما يعادل 650 نقطة) إلى 27685 دولار، وسجل أعلى مستوى عند 28185 نقطة وأقل مستوى عند 27370 نقطة.



وهبط "ناسداك" بنسبة 1.6% (ما يعادل 189 نقطة) إلى 11359 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 11545 نقطة وأقل مستوى عند 11221 نقطة.



وتراجع "إس أند بي 500" بنسبة 1.8% (ما يعادل 64 نقطة) إلى 3401 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3441 نقطة وأقل مستوى عند 3364 نقطة.