شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا تغلق على ارتفاع عقب بيانات الصادرات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الصويا خلال تعاملات يوم الإثنين رغم ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن السلعة الزراعية تلقت دعما من بيانات الصادرات الأمريكية.



وكشفت الوزارة الأمريكية في بيان يوم الإثنين عن أن شركة خاصة صدرت ما يقرب من 135 ألف طن متري من الصويا إلى الفلبين عن موسم التسويق 2020:2021.



وعلاوة على ذلك، باعت شركات تصدير أمريكية خاصة ما يقرب من 120.7 ألف طن متري من الصويا إلى جهات غير معلومة عن موسم التسويق الذي بدأ في الأول من سبتمبر/أيلول الماضي.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:18 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 93.02 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.1 نقطة وأقل مستوى عند 92.7 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للصويا تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 0.3% إلى 10.87 دولار للبوشل، وسجلت السلعة الزراعية أعلى سعر في الجلسة عند 10.89 دولار وأقل سعر عند 10.78 دولار.