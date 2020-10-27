شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني ينخفض لكنه أعلى 1.30 دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الإثنين بضغط من قوة الدولار وتفاقم أزمة فيروس "كورونا" بالإضافة إلى عدم اليقين بشأن "بريكست".



وحذر رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" من أن بلاده تتجه لتنفيذ "بريكست" بشكل غير مرن وعدم التوصل إلى صفقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي.



هذا، وتتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة وعدد من الدول الأوروبية بوتيرة قياسية يومية مما دفع بعض الحكومات في القارة العجوز لاتخاذ قرار بعودة جزئية لقيود الإغلاق.



ويتوحش الفيروس التاجي في دول أوروبية من بينها فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة، كما أعلنت الولايات المتحدة تسجيل عدد قياسي من الإصابات بفيروس "كورونا" حيث سجلت زيادة بأكثر من 80 الف حالة إصابة في يوم واحد.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 21:18 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 1.3022، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.3074 في حين سجل أقل سعر عند 1.2993.