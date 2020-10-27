شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على ارتفاع للمرة الخامسة في 6 جلسات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات يوم الإثنين على نحو هامشي وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية ، ولم يستفيد المعدن النفيس بشكل ملحوظ من تفاقم أزمة فيروس "كورونا".



وكشفت الولايات المتحدة مؤخراً عن بيانات بتسجيل عدد قياسي من الإصابات بفيروس "كورونا" حيث سجلت زيادة بأكثر من 80 الف حالة إصابة في يوم واحد.



وعلق الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على هذا الأمر بالقول إن هذه الزيادات ترجع إلى المزيد من الاختبارات، لكن في نفس الوقت، هناك نسبة شفاء عالية بين المصابين.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:41 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 93.02 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.1 نقطة وأقل مستوى عند 92.7 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بأقل من 0.1% أو ما يعادل خمسين سنتا وأغلق المعدن النفيس عند 1905.70 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس عند 1911.1 دولار وأقل سعر عند 1892.5 دولار.