شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات البورصة بجلسة الاثنين.. ورأس المال يسجل 600 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة الاثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية للجلسة الخامسة على التوالي، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وربح رأس المال السوقي 1.4 مليار جنيه، ليغلق عند 600.058 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 10511 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 1960 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 12533 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 4037 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 1814 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 2679 نقطة.