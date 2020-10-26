شكرا لقرائتكم خبر عن خام برنت يهبط لأدمى مستوى فى 3 أسابيع بفعل مخاوف الطلب العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار الخام الدولي "نفط خام برنت" على تراجعها مع افتتاح السوق الأمريكية الاثنين لتعمق خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، بفعل تصاعد المخاوف حيال مستويات الطلب العالمي على الوقود ، فى ظل تفشي انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا ، ويضغط على الأسعار أيضا تسارع الإنتاج فى ليبيا.

انخفض خام برنت بنسبة 2.75% إلى مستوي 40.38$ للبرميل الأدنى منذ 5 تشرين الأول/أكتوبر الجاري ، من مستوى الافتتاح عند 41.52$ ، وسجل أعلى مستوي عند 41.60$.

عند تسوية الجمعة ، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.75% ، فى ثاني خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل تنامي مخاوف الطلب العالمي.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الفائت، فقد الخام الدولي حوالي 2.7% ، فى أول خسارة أسبوعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ،بعدما طغي تأثير الشكوك حول مستويات الطلب على تعهد تحالف أوبك بلس باستمرار دعم السوق.

سجلت الولايات المتحدة أعلى عدد حتى الآن من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا فى يومين حتى يوم السبت ،وقفزت الحالات الجديدة فى فرنسا لرقم قياسي بأكثر من 50 ألف حالة يوميا يوم الأحد.

وفى إسبانيا أعلنت الحكومة الإسبانية حالة طوارئ جديدة ،وأمرت إيطاليا بإغلاق المطاعم والحانات بحلول الساعة 6 مساءا.

تعكس تلك التطورات تفشي انتشار الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا ، الأمر الذي ينذر بتدمير أي تعافي قد حدث لمستويات الطلب على الوقود بعد انتهاء الموجة الأولى.

فى ليبيا أنهت المؤسسة الوطنية للنفط يوم الجمعة الظروف القاهرة على الصادرات من ميناءين رئيسيين ،وقالت إن الإنتاج سيصل إلى مليون برميل يوميا فى غضون شهر ، فى زيادة تعد أسرع من توقعات السوق بكثير.

وقفز الإنتاج اليومي فى ليبيا إلى نحو 500 ألف برميل يوميا ،وتشير التوقعات إلى تضاعف الإنتاج بحلول نهاية العام ، بعد انحسار النزاع العسكري المسلح فى البلاد.