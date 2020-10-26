شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تقبع عند أدنى مستوى فى 4 أسابيع بفعل الزيادة القياسية فى إصابات كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية على نطاق واسع بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين لتقترب مجددا من ملامسة أدنى مستوى فى أربعة أسابيع المسجل فى وقت سابق من جلسة يوم الخميس ، لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتا بالجلسة السابقة ، مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، بفعل الزيادة القاسية فى الإصابات الجديدة بفيروس كورونا فى أوروبا والولايات المتحدة.

انخفض مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 1.8% حتى الساعة 11:45 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة مرتفعا بنسبة 0.6% ، فى أول مكسب فى غضون الخمس جلسات الأخيرة ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى أربعة أسابيع عند 356.43 نقطة المسجل بالجلسة السابقة.

وعلى صعيد كامل جلسات الأسبوع الماضي ،فقد مؤشر داو جونز أوروبا نسبة 1.5% ، فى ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ، بفعل مخاوف تعافي الاقتصاد الأوروبي ،والشكوك حول التحفيز الأمريكي.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، ليقبع بالقرب من أدنى مستوى فى أربعة أسابيع ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الحمراء.

تصدر قطاع التكنولوجيا ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض قرابة 5.0% ، بعدما شركة SAP الألمانية عن أهدافها الربحية متوسط الأجل ،وحذرت من أن أعمالها ستستغرق وقتا أطول من المتوقع للتعافي من الأضرار الناجمة من جائحة فيروس كورونا ،وفقد سهم الشركة أكثر من 16%.

أبلغت فرنسا عن ارتفاع قياسي يومي فى الإصابات الجديدة بفيروس كورونا يوم الأحد ، إذ تجاوز الحالات حاجز 50 ألف حالة يوميا ،وأمرت الحكومة الإيطالية الحانات والمطاعم الإغلاق مبكرا وأغلقت الصالات الرياضية العامة ،وأصدرت إسبانيا حظر تجول على مستوي البلاد لوقف تفشي المرض.

فى الولايات المتحدة قفز عدد الإصابات اليومية بفيروس كوفيد 19 يوم الجمعة بأكثر من 83 ألف حالة ،متجاوز الذروة القياسية السابقة المسجلة فى منتصف تموز/يوليو الماضي.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 1.1% ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة فى وول ستريت مرتفعا بأكثر 0.3% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 1.8% ،فى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 0.8% ، وفى ألمانيا فقد مؤشر داكس نسبة 2.5% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ، و فى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.3%.