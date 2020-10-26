شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحاول التعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين مقاوما ارتفاع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين ، بصدد تحقيق أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،بدعم تنامي عمليات شراء المعدن كملاذ آمن ، مقاوما ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

ارتفعت أسعار الذهب قرابة 0.2% إلى 1,905.77$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,902.99$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,891.37$ الأدنى منذ 15 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 0.1% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بفعل تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،حققت أسعار الذهب ارتفاعا قرابة 0.25% ، فى ثالث مكسب أسبوعي فى غضون الشهر الأخير ، بدعم هبوط الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يدعم فى الوقت الحالي ارتفاع أسعار الذهب ، تنامي عمليات شراء المعدن كملاذ آمن ، وسط تجدد المخاوف حول الاقتصاد العالمي بعد زيادة قياسية لإصابات كورونا فى الولايات المتحدة وأوروبا ، والمخاوف قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.3 % ، بصدد تحقيق ثاني مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، عاكسا ارتفاع العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية ، الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي ارتفاع العملة الأمريكية بفضل عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار بديل ، خاصة فى ظل تزايد الشكوك حول إقرار تحفيز مالي جديد فى الولايات المتحدة قبل انتخابات الرئاسة مطلع الشهر المقبل.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت يوم الجمعة بنحو 1.75 طن متري ،فى رابع انخفاض يومي على التوالي ،لينزل الإجمالي إلى 1,263.80 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 18 أيلول/سبتمبر الماضي.