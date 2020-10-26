شكرا لقرائتكم خبر عن نايك يتراجع قليلاً بجلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل – 26-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض قليلاً سهم نايك (NKE) في آخر جلساته، مسجلاً خسائر طفيفة في جلسة اتسمت بالتذبذب بنسبة بلغت -0.02% بما يعادل -0.03 نقطة ليستقر على سعر 129.99 دولار، وذلك وسط محاولات السهم المستمرة اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 120.67، ليستهدف مستوى المقاومة 133.62.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه