شكرا لقرائتكم خبر عن أوراكل يتلقى دفعة إيجابية – تحليل – 26-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم أوراكل (ORCL) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة اكتساب السهم للزخم الإيجابي على اثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة في وقت سابق، وقد تزامن ذلك مع اختباره لخط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بلغت نسبتها 0.35% بما يعادل 0.21 نقطة ليستقر على سعر 59.90 دولار، ونلاحظ وسط ذلك عودة توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 59.25، ليستهدف مستوى مقاومته القياسي 63.35.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد