أدوبي يكافح من أجل التعافي – تحليل – 26-10-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض قليلاً سهم شركة أدوبي سيستم (ADB) ولكنه أغلق بعيداً عن أدنى مستوياته، متأثراً بثبات مستوى الدعم 477.17، ليغلق على خسائر بلغت نسبتها -0.61% بما يعادل -2.50 نقطة ليستقر على سعر 407.95 دولار، ليظل السهم مستقراً بمنطقة دعم مفصلية لبيان اتجاه السهم القادم على المدى القصير، فالسهم يستند لخط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، بالتزامن مع استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ونلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.
ولذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط مهم وهو ثبات مستوى الدعم 477.17، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 534.14.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه
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