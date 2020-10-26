شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة مسقط.. وتصدر "شل العمانية للتسويق" قائمة الأسهم الخضراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.01% خاسراً 0.19 نقطة ليغلق عند مستوى 3563.920 نقطة،وبلغ حجم التداول 14.2 مليون سهم بقيمة 956.5 ألف ريال عبر تنفيذ 393 صفقة لعدد 34 سهماً.

وارتفعت 5 أسهم ببورصة مسقط على رأسها سهم "شل العمانية للتسويق" بنسبة 9.65%، ثم سهم، ثم سهم "عمان للاستثمارات والتمويل" بنسبة 5.88%، ثم سهم "بنك صحار الدولي" بنسبة 3.33%، فيما تراجعت 8 أسهم على رأسها سهم "الحسن الهندسية" بنسبة 30%، ثم سهم "بنك ظفار" بنسبة 3.74%، ثم سهم "الباطنة للطاقة" بنسبة 1.85%، فيما تصدر سهم "الخليجية لخدمات استثمار قابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 269.8 ألف ريال عماني.

وفي سياق متصل أعلنت شركة شل العمانية للتسويق، عن النتائج المالية غير المدققة للشركة عن التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020، وحققت الشركة إيرادات 277 مليون ريال عماني مقابل 389.9 مليون ريال عماني بنسبة انخفاض 29%، وحقق الشركة صافي الأرباح بعد خصم الضريبة 1.4 مليون ريال عماني مقارنة مع 8.4 مليون ريال عماني بنسبة انخفاض 82.7%.

كما أعلنت شركة مدينة مسقط للتحلية، عن قرارات مجلس إدارة الشركة، المنعقد أمس الأحد، حيث تم الموافقة على البيانات المالية غير المدققة للشركة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020 مع تقرير مجلس الإدارة، وتعيين توشيرو بابا لمنصب الرئيس التنفيذي للشركة اعتباراً من 1 نوفمبر، وسوف ينتهي عقد عمل سوبرينا ثياجاراجاه في 31 أكتوبر الجاري.